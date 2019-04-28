Beşiktaş'ın sahasında Ankaragücü ile oynadığı maçta 2 gol atan Burak Yılmaz, Süper Lig'de gol sayısını 16'ya yükseltti.

Ligin ikinci yarısından Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, müthiş bir istatistiğe de imza atmış durumda. . ....



































