BURAK YILMAZ’DAN İZLANDALILARA TEPKİ!
A Milli Takım kafilesinin İzlanda'da uzun süre havaalanında bekletilmesine Burak Yılmaz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. BU zorlu mücadele öncesi öğle saatlerinde Konya'dan İzlanda'ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı'na indi.
Kaynak: haberinburada....
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