Burcu Çetinkaya Sosyal Medya Hesabından Boşanma Yorumlarına İsyan Etti!
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Burcu Çetinkaya sosyal medya hesabından boşanma yorumlarına isyan etti!

BURCU ÇETİNKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN BOŞANMA YORUMLARINA İSYAN ETTİ!

Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, 4 yıl önce evlendiği Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı. Çetinkaya, sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti.

Tarih : 13 Haziran 2019, 01:30
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Tesettüre giren ve geçen aylarda başını açan rallici Burcu Çetinkaya, eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı. Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, 4 yıl önce Fatih Mehmet Bucak ile evlenerek Şanlıurfa'ya yerleşmişti. Çetinkaya ,bugün sosyal medya hesaplarından “Bucak“ soyadını çıkardı....

















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