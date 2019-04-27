Samsun’Da Kadınlara Cinsel Organını Gösteren Sapık Yakalandı
Deniz Seki Yaptırdığı Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü
Survivor’Da Yarışan Sabriye Şengül, Tartıştığı Okay’In Yüzüne Tükürdü
Oyuncu Tolga Pancaroğlu, Şiddet Ve Şantaj Davasından Beraat Etti
5 Aylık Hamile Olan Bengü, Kızı İçin Harekete Geçti!
Kerimcan Durmaz’Dan Skandal Video! Cinsel Organını Gösterdi
Yaşlı Adam Top Oynayan Çocuklara Sinirlenip, Av Tüfeğiyle Ateş Etti
Adıyaman’Daki Kazada Bebek Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Fotoğraf Çekilmek İçin Trenin Üstüne Çıkan Genç, Elektrik Akımına Kapıldı
Rıdvan Dilmen’Den Sert Sözler: Şovu Cüneyt Çakır Yaptı
Manchester City, Burnley Maçında Çok Zorlandı Ama Sürprize İzin Vermedi
Talisca Şoku! Sahayı Sedyeyle Terk Etti
Burak Yılmaz Şov Sürüyor! Lige Damga Vurdu
Manisa Sultan Camisi’Nin Kubbe Ve Minarelerinden 6 Ton Mesir Macunu Halka Saçıldı
Beşiktaş-Ankaragücü Maçında 1 Dakikalık Tepki! Kimse Hareket Etmedi
İstanbul, İzmir Ve Ankara’Da Ekmeğe Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
40 Yıllık Emek, 11 Saatte Kül Oldu! Zarar Çok Büyük
Bursaspor-Akhisarspor Maçında Gol Sesi Çıkmadı
Kayserispor Evinde Aytemiz Alanyaspor İle Berabere Kaldı
Bursaspor Taraftarından Maç Sonrası Tepki!

Burhan Kuzu, Buket Aydın’ın Kovulması İddiasıyla İlgili Attığı Mesaj ile Gündem Oldu!

BURHAN KUZU, BUKET AYDIN’IN KOVULMASI İDDİASIYLA İLGİLİ ATTIĞI MESAJ İLE GÜNDEM OLDU!

AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'na desteğini ilettiği mesajla çok konuşuldu. Kuzu, “Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.“ ifadelerini kullandı.

Tarih : 27 Nisan 2019, 00:30
Puan Ver : Burhan Kuzu, Buket Aydın’In Kovulması İddiasıyla İlgili Attığı Mesaj İle Gündem Oldu!(5/10)1

AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'a desteğini belirttiği bir mesaj yayınladı.

“BUKET HİÇ ÜZME KENDİNİ“

Sosyal medya hesabından Buket Aydın'a desteğini belirten Burhan Kuzu, mesajıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Kuzu'yu eleştirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Kuzu'ya destek verdi....

















Etiketler: Burhan  Kuzu  Buket  Aydın’In  Kovulması  İddiasıyla  İlgili  Attığı  Mesaj  İle  Gündem  
Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER