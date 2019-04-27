AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'na desteğini ilettiği mesajla çok konuşuldu. Kuzu, “Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.“ ifadelerini kullandı.

AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'a desteğini belirttiği bir mesaj yayınladı.

“BUKET HİÇ ÜZME KENDİNİ“

Sosyal medya hesabından Buket Aydın'a desteğini belirten Burhan Kuzu, mesajıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Kuzu'yu eleştirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Kuzu'ya destek verdi....



































