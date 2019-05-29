BURHAN KUZU’DAN ATHENA GÖKHAN’A: SENİ SEVERİM AMA ANLAMADIĞIN KONULARA PEK GİRME!
Twitter hesabından Burhan Kuzu'ya tepki göstererek, “Bu kabus yalan dalgası elbet bitecek“ diyen Athena Gökhan'a cevap veren Burhan Kuzu, “Gökhan kardeşim, öncelikle seni severim. Sanatını da her zaman beğendim. Ama anlamadığın konulara pek girme“ ifadele
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili “FETÖ ve PKK'ya açıkça mesaj gönderdi“ açıklamalarına tepki göstererek “Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek“ demişti.
Kaynak: haberinburada. ....
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