Çalıntı motosikleti durdurmaya çalışan polis ekiplerine, tornavidayla saldıran silahlı saldırgan, çevredeki vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan saldırganın bir çok dosyadan sabıkası olduğu öğrenildi.