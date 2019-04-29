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Bursa’daki Patlamada Ağır Yaralanan 23 Yaşındaki Genç Kız, Hayatını Kaybetti

BURSA’DAKİ PATLAMADA AĞIR YARALANAN 23 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ, HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iplik boyama ve üretim fabrikasındaki 2 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Şura Şensoy, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Tarih : 29 Nisan 2019, 19:00
Puan Ver : Bursa’Daki Patlamada Ağır Yaralanan 23 Yaşındaki Genç Kız, Hayatını Kaybetti(5/10)1

Bursa'da geçtiğimiz günlerde bir atölyede meydana gelen patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Şura Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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