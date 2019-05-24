Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından faaliyete geçirilen Lojistik A.Ş. Projesi ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Bursalı iş adamı İsmet Kaya, ilk kargo ihracatını yaparak Paris'e 1 tona yakın baklava gönderdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nca (BTSO) firmaların ürünlerinin yurt dışına daha hızlı ulaştırılması için faaliyete geçirilen Lojistik A. Ş. Projesi ile ihracata katkı sağlanmaya devam ediliyor....



































