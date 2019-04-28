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Bursaspor Taraftarından Maç Sonrası Tepki!

Bursaspor Taraftarından Maç Sonrası Tepki!

BURSASPOR TARAFTARINDAN MAÇ SONRASI TEPKİ!

Bursaspor taraftarı, Akhisarspor beraberliğinin ardından takıma ve yönetime yoğun tepki gösterdi. Kaptan Ertuğrul Ersoy'un ise yeniden sahaya dönerek sakinleştirme çabaları sonuç vermedi.

Tarih : 28 Nisan 2019, 19:20
Puan Ver : Bursaspor Taraftarından Maç Sonrası Tepki!(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında ağırladığı Akhisarspor ile sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Maçın son anlarına doğru tribünlerden tepkiler yükselirken, yeşil beyazlı taraftarlar özellikle Bursaspor yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu. Maçın bitiş düdüğünün ardından her iki takım oyuncuları da yere yığılarak büyük bir üzüntü yaşarken, bir süre sahayı terkedemediler....

















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