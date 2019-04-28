Bursaspor taraftarı, Akhisarspor beraberliğinin ardından takıma ve yönetime yoğun tepki gösterdi. Kaptan Ertuğrul Ersoy'un ise yeniden sahaya dönerek sakinleştirme çabaları sonuç vermedi.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında ağırladığı Akhisarspor ile sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Maçın son anlarına doğru tribünlerden tepkiler yükselirken, yeşil beyazlı taraftarlar özellikle Bursaspor yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu. Maçın bitiş düdüğünün ardından her iki takım oyuncuları da yere yığılarak büyük bir üzüntü yaşarken, bir süre sahayı terkedemediler....



































