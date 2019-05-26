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Bursaspor’da Mesut Bakkal Dönemi Sona Erdi

BURSASPOR’DA MESUT BAKKAL DÖNEMİ SONA ERDİ

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Bursaspor'da, son maçın ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın sözleşmesi sona erdi. Deneyimli teknik adam da Bursaspor'dan ayrılacağını dile getirdi.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 22:20
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Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmesine karşın küme düştü. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, sözleşmesinin sona erdiğini ve takımdan ayrılacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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