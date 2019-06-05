Yazın gelmesini fırsat bilen ünlüler sezonu açmak için gözde tatil yerlerinde soluğu aldılar. Bikinili paylaşımlarıyla güneşin ve denizin tadını çıkaran ünlüler paylaşımlarıyla takipçilerini de tatillerine ortak ediyorlar.

CESUR PAYLAŞIMLAR YAPTI

Son olarak bir süre özel hayatıyla gündeme gelen Özcan Deniz ve Sinan Akçıl'la kısa süreli bir aşk yaşayan Buse Narcı'dan cesur tatil paylaşımı geldi....



































