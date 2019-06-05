ÇAKMAK GAZI ÇEKEN İKİ GENCİN YAKTIKLARI SİGARA SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ
Bursa'da terk edilmiş bir otomobilin içerisinde çakmak gazı çeken iki genç sigara yakınca patlama meydana geldi. İki genç patlamadan yanıklarla kurtulurken çevrede maddi hasar oluştu.
Bursa'da terk edilmiş otomobil içerisinde çakmak gazı çeken 16 yaşındaki E. K. ve E....
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