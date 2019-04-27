ÇALIŞANLAR DİKKAT! FAZLADAN ÖDEDİĞİNİZ SİGORTA PRİMLERİNİ GERİ ALABİLİRSİNİZ
Birden çok işte çalışanların fazladan ödediği sigorta primlerini geri alma imkanı var. Aynı şekilde tavanı aşan ödemeler de iade ediliyor. Bunun için SGK'ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor. İşte detaylar...
Maaşı yüksek olan veya birden fazla işte çalışanların sigorta primleri, kanunla sınırlandırılan prime esas kazancın üst limitini aşabiliyor. Fakat kişi adına ödenen primlerin toplamının prim üst sınırını aşıp aşmadığı ödeme zamanlarında tespit edilemiyor. Çoğunlukla kişi adına yıllarca tavanı aşan ödemeler yapılıyor ve ödenen miktarlar SGK'nın kasasında kalıyor....
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