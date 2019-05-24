Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada 23 Haziran'daki seçimler için oluşturulan yeni sandık kurullarında yine memur olmayanların yer aldığını söyledi.

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