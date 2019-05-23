CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu attığı twetleriyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 11 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

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