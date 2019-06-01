CANİ ADAM, KUAFÖRDE ÇALIŞAN EŞİNİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN VURDUĞUNU SÖYLEDİ
Adapazarı'nda, kuaförde çalışan eski eşi Esra Çumak'ı (32) tabancayla vurarak yaralayan Cesur Köse, kıskançlık yüzünden yaptığını söyledi. Köse tutuklanırken, Esra Çumak'ın tedavisi sürüyor.
Kaynak: haberinburada....
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