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Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü

CANİ KOCA, BALDIZI İLE BİRLİKTE OLABİLMEK İÇİN KARISINI ÖLDÜRDÜ

Avustyalya'da İngiliz vatandaşı olan 37 yaşındaki adam, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü. Karısının cesedini evinin bahçesine gömen adam, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 18:20
Puan Ver : Cani Koca, Baldızı İle Birlikte Olabilmek İçin Karısını Öldürdü(5/10)1

Avustralya'da İngiliz vatandaşı olan 37 yaşındakiAhmed Seedat,32 yaşındaki karısı Fahima Yusuf'la baldızıyla ilişki yaşamak istediği gerekçesi ile kavga etti. Kavgadan sonra cani koca, uyuyan eşini bijon anahtarı ile kafasına vurdu. Eşine ilk darbeyi vurduktan sonra eşi uyanınca boğazını sıkarak öldürdü....

















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