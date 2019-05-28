Avustyalya'da İngiliz vatandaşı olan 37 yaşındaki adam, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü. Karısının cesedini evinin bahçesine gömen adam, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da İngiliz vatandaşı olan 37 yaşındakiAhmed Seedat,32 yaşındaki karısı Fahima Yusuf'la baldızıyla ilişki yaşamak istediği gerekçesi ile kavga etti. Kavgadan sonra cani koca, uyuyan eşini bijon anahtarı ile kafasına vurdu. Eşine ilk darbeyi vurduktan sonra eşi uyanınca boğazını sıkarak öldürdü....



































