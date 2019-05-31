CANİ KOCA, TARTIŞTIĞI EŞİNİ ARABAYLA EZDİKTEN SONRA DARP ETTİ VE TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU
Adana'da kavga ettiği eşi Mehmet K. 'nın önce hafif ticari araçla çarpıp, ardından da darp ettiği ve tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen Hacer K. , tedavi altına alındı....
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