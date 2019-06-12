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Caniler, borcunu ödemeyen adamın kızını kaçırıp gözlerini oydu

CANİLER, BORCUNU ÖDEMEYEN ADAMIN KIZINI KAÇIRIP GÖZLERİNİ OYDU

Hindistan'da iki kişi, kendilerine olan borcunu ödemeyen adamın 2 yaşındaki kızını kaçırıp gözlerini oyarak öldürdü. Polis cinayeti işleyen adamlarla cinayete yardım eden iki akrabasını tutukladı.

Tarih : 12 Haziran 2019, 23:20
Puan Ver : Caniler, Borcunu Ödemeyen Adamın Kızını Kaçırıp Gözlerini Oydu(7/10)3

Hindistan'nın Aligarh şehrinde, iki kişi kendilerine olan borcunu ödeyemeyen adamın iki yaşındaki kızını kaçırıp öldürdükten sonra gözlerini dışarı çıkardılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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