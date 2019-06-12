CANİLER, BORCUNU ÖDEMEYEN ADAMIN KIZINI KAÇIRIP GÖZLERİNİ OYDU
Hindistan'da iki kişi, kendilerine olan borcunu ödemeyen adamın 2 yaşındaki kızını kaçırıp gözlerini oyarak öldürdü. Polis cinayeti işleyen adamlarla cinayete yardım eden iki akrabasını tutukladı.
Hindistan'nın Aligarh şehrinde, iki kişi kendilerine olan borcunu ödeyemeyen adamın iki yaşındaki kızını kaçırıp öldürdükten sonra gözlerini dışarı çıkardılar.
Kaynak: haberinburada. ....
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