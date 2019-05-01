Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF, geçtiğimiz yıl aldığı kararla kanındaki testosteron seviyesi yüksek olan kadın atletlerin bu seviyeyi düşürmeden 400 ve 1500 metre arasındaki yarışlara katılmalarını yasaklamıştı. Güney Afrikalı atlet Cas

Berlin'de 2009 yılında düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluk sonrası hakkında büyük bir cinsiyet tartışması başlatılan Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'yla ilgili bugün Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan tarihi bir karar çıktı.

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