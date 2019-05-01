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CAS, Caster Semenya Kararını Açıkladı

CAS, CASTER SEMENYA KARARINI AÇIKLADI

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF, geçtiğimiz yıl aldığı kararla kanındaki testosteron seviyesi yüksek olan kadın atletlerin bu seviyeyi düşürmeden 400 ve 1500 metre arasındaki yarışlara katılmalarını yasaklamıştı. Güney Afrikalı atlet Cas

Tarih : 01 Mayıs 2019, 15:40
Puan Ver : Cas, Caster Semenya Kararını Açıkladı(10/10)6

Berlin'de 2009 yılında düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluk sonrası hakkında büyük bir cinsiyet tartışması başlatılan Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'yla ilgili bugün Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan tarihi bir karar çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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