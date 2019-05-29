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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk’un yeni adresini açıkladı!

ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKANI HASAN KARTAL, OKAN BURUK’UN YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI!

Okan Buruk, Çaykur Rizespor ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, “Okan hocamızın biraz ailesine zaman ayrılması, ailesiyle beraber olma düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstanbul'a tercih etti.“ dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 18:50
Puan Ver : Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk’Un Yeni Adresini Açıkladı!(6/10)2

Çaykur Rizespor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Kartal, “Okan hocamızın biraz ailesine zaman ayrılması, ailesiyle beraber olma düşüncesi gibi mazeretlerinden dolayı İstanbul'a tercih etti....

















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