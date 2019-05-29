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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi İçin Ali Koç İle Görüştüklerini Açıkladı.
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi için Ali Koç ile görüştüklerini açıkladı.

ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKANI HASAN KARTAL, VEDAT MURİQİ İÇİN ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ AÇIKLADI.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Vedat'ı isteyenler var. Transferinde kimle görüşüp bu işi noktalayacağız bunu bilmiyorum ama Ali Koç ile görüşüyoruz.“ dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 23:50
Puan Ver : Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi İçin Ali Koç İle Görüştüklerini Açıkladı.(6/10)2

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal, “Vedat için bir bonservis miktarı belirlemedik. Vedat'ı isteyenler var....

















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