Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk'un görevinden ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada İsmail Kartal ile prensip anlaşması sağlandığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada....