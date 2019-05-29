ÇAYKUR RİZESPOR’DA OKAN BURUK DÖNEMİ SONA ERDİ
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada....
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