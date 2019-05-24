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CEMAATE SALDIRAN KADIN DİLENCİ, OLAY YERİNE GELEN POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI


Cemaate Saldıran Kadın Dilenci, Olay Yerine Gelen Polisin Silahını Almaya Çalıştı
Tarih : 24 Mayıs 2019, 23:10
Puan Ver : Cemaate Saldıran Kadın Dilenci, Olay Yerine Gelen Polisin Silahını Almaya Çalıştı(10/10)6

Adapazarı'nda, kendisini engellemeye çalışan cami cemaatine saldıran kimliği belirsiz dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin belindeki tabancasını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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