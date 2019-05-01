Antikapitalist Müslümanlar, bu yıl da 1 Mayıs'ta yerini aldı. 1977 yılındaki 1 Mayıs'ta öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılan grup, Mülk Allah'ındır pankartıyla yürüdü.

Kaynak: haberinburada....