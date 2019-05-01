Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile bin 500 lira üzerindeki telefonlardan yüzde 50 vergi alınacak.

Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile bin 500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, bin 500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak. Sigarada sıfır olan asgari maktu vergi de 0. 2679'a yükseldi....



































