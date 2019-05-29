CHELSEA-ARSENAL UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ KANALDA
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanacak.
Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu kupası, 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Bu sezon Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen Chelsea, Arsenal'i yenerek na mağlup şampiyon olmak istiyor. Arsenal eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde son olarak 1999/2000'de Galatasaray'la karşılaşmış ve penaltı atışları sonucu yenilerek kupayı kaldıramamıştı....
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