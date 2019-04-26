Premier Ligde bu sezon şampiyonluk yarışının dışında kalan Chelsea önümüzdeki sezonda da bunun yaşanmaması için çalışmalarına hız verdi. Takımdan ayrılması beklenen Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın yerine menajer Maurizio Sarri'nin düşündüğü ilk ismin Barcelona'da oynayan Coutinho olduğu öne sürüldü. Adı özellikle Real Madrid ile anılan Hazard'ın takımdan ayrılması durumunda Londra ekibi Coutinho için harekete geçecek....



































