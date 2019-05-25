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CHP İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU, SAADET PARTİSİ’NİN İFTARINA KATILDI


CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin İftarına Katıldı
Tarih : 25 Mayıs 2019, 23:50
Puan Ver : Chp İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’Nin İftarına Katıldı(6/10)2

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftara Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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