CHP İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU, VIP BÖLÜMÜNE ALINMADI: VALİ TALİMAT VERMİŞ
Karadeniz turuna çıkana CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a dönüş için gittiği Orgi Havalimanı'nda VIP bölümünden içeri alınmadı. İmamoğlu, “Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için Vali bey talimat vermiş“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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