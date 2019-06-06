Karadeniz turuna çıkana CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a dönüş için gittiği Orgi Havalimanı'nda VIP bölümünden içeri alınmadı. İmamoğlu, “Milletvekiliyle de olsa VIP'ten girmememiz için Vali bey talimat vermiş“ dedi.

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