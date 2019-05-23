CHP İSTANBUL ADAYI İMAMOĞLU: GEREKÇESİZ KARAR GELDİ, HİÇBİR GEREKÇE YOK
CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nin gerekçeli kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gerekçeli karar beklerken gerekçesiz karar geldi. Hiçbir gerekçe yok.“ dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nin İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi kararıyla ilgili gerekçeli kararını değerlendirdi. İmamoğlu, “Gerekçeli karar beklerken gerekçesiz karar geldi. Hiçbir gerekçe yok....
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