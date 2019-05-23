CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NDAN YSK’NIN GEREKÇELİ KARARINA İLK YORUM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı ile ilgili, “Genel merkezde arkadaşlarla görüşeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz“ dedi.
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal gerekçesini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararıyla ilgili “Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz“ ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada....
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