CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı ile ilgili, “Genel merkezde arkadaşlarla görüşeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem şu aşamada doğru olmaz“ dedi.