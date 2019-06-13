CHP MİLLETVEKİLİ DENİZ BAYKAL’DAN ÇARPICI AÇIKLAMA: İMAMOĞLU BİR PROJEDİR
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Baykal, “Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir. Türkiye'nin en ücra köşesindeki en uzak yerleşkesindeki evladını alıp yetiştirip Türkiye'nin önüne dünyanın önüne ihtiyaç olduğunda sunan anlayış Cumhuriyet projesidir....
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