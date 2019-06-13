CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, katıldığı canlı yayında, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Baykal, “Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir. Türkiye'nin en ücra köşesindeki en uzak yerleşkesindeki evladını alıp yetiştirip Türkiye'nin önüne dünyanın önüne ihtiyaç olduğunda sunan anlayış Cumhuriyet projesidir....



































