CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak “Yıllık 18,7 enflasyon oranı serideki en yüksek Mayıs ayı enflasyonu. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda“ ded