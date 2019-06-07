CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: HAİTİ, ANGOLA’DA BİLE ENFLASYON BİZİM ALTIMIZDA
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak “Yıllık 18,7 enflasyon oranı serideki en yüksek Mayıs ayı enflasyonu. Rakiplerimiz bizimle beraber Sierra Leone, Haiti, Angola. Bu ülkelerde dahi enflasyon bizim altımızda“ ded
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Öztrak, “Yıllık 18,7 enflasyon oranı serideki en yüksek Mayıs ayı enflasyonu. Türkiye bu oranla enflasyonu en yüksek 8....
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