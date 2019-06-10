CHP'nin, 31 Mart seçimlerinde 60 bin olan sandık görevlisi sayısı, 23 Haziran seçiminde yaklaşık 150 bin olacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yenileme kararı verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine iki hafta kala hem kampanyaya hem de sandık güvenliği çalışmalarına hız verildi. Yaklaşık 31 bin sandıkta 10 milyonun üzerinde seçmenin oy kullanacağı İstanbul'da CHP en az 150 bin görevliyle sandık başında olacak.

Kaynak: haberinburada....