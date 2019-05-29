CHP'den yaklaşık 8 ay önce ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti kurmak için çalışmalarına hız verdi.

Musul Başkonsolosluğu görevini yürütürken DEAŞ tarafından kaçırılan, Türkiye'ye döndüğü dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından anlından öpülerek karşılanan Öztürk Yılmaz, yeni parti kurmak için kolları sıvadı.

Kaynak: haberinburada. ....