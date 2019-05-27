CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal, YSK'ya mühürlerde siyah yerine kırmızı renk mürekkep kullanılması için başvurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu'na “tercih“ veya “evet“ yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için başvurdu.

Kaynak: haberinburada. ....