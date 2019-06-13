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CHP’li Altay’dan ’ortak yayın’ iddiası: Soruların bir havuzda hazırlanması teklif edildi

CHP’Lİ ALTAY’DAN ’ORTAK YAYIN’ İDDİASI: SORULARIN BİR HAVUZDA HAZIRLANMASI TEKLİF EDİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Altay, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak ortak yayına yönelik ilk görüşmede AK Partili Mahir Ünal'ın soruların bir havuzda hazırlanması teklifi getirdiğini ileri sürdü.

Tarih : 13 Haziran 2019, 12:00
Puan Ver : Chp’Li Altay’Dan ’Ortak Yayın’ İddiası: Soruların Bir Havuzda Hazırlanması Teklif Edildi(6/10)2

CHP'li Altay, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programına bağlanarak 16 Haziran'da yapılacak olan Yıldırım-İmamoğlu açık oturumuyla ilgili detaylar ve 'soru polemiği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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