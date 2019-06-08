Chp’Li Belediye Başkanı Suriyeli Sığınmacıların Sahile Girmesini Yasakladı!
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CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI SURİYELİ SIĞINMACILARIN SAHİLE GİRMESİNİ YASAKLADI!


CHP’li belediye başkanı Suriyeli sığınmacıların sahile girmesini yasakladı!
Tarih : 08 Haziran 2019, 20:20
Puan Ver : Chp’Li Belediye Başkanı Suriyeli Sığınmacıların Sahile Girmesini Yasakladı!(9/10)5

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye, Suriyeli sığınmacılara sahili yasakladı. CHP'li Mudanya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki Suriyeli sığınmacıların sahil şeridinde dolaşmasına veya denize girmesine izin vermiyor. Belediye yetkilileri talimatın “Mudanya halkının rahatsız olduğu“ gerekçesiyle belediye başkanı tarafından verildiğini söyledi....

















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