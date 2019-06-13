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CHP’Lİ ÖZEL: SÜLEYMAN SOYLU O BERBERE İLK KEZ, TESADÜFEN GİRMİŞ


CHP’li Özel: Süleyman Soylu o berbere ilk kez, tesadüfen girmiş
Tarih : 13 Haziran 2019, 19:00
Puan Ver : Chp’Li Özel: Süleyman Soylu O Berbere İlk Kez, Tesadüfen Girmiş(9/10)5

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Koç Holding'i etiketleyerek yaptığı “Ben tıraşımı Yunanistan'da olmam. Türkiye'de, Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde, Kahtalı Mahmut Usta'da olurum“ sosyal medya paylaşımı sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu'nun gittiği berberi ziyaret etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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