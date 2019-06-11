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Chp’Li Özkoç: Yeni Askerlik Kanununda 45’İnci Maddeye Şerh Koyduk
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CHP’Lİ ÖZKOÇ: YENİ ASKERLİK KANUNUNDA 45’İNCİ MADDEYE ŞERH KOYDUK


CHP’li Özkoç: Yeni askerlik kanununda 45’inci maddeye şerh koyduk
Tarih : 11 Haziran 2019, 20:50
Puan Ver : Chp’Li Özkoç: Yeni Askerlik Kanununda 45’İnci Maddeye Şerh Koyduk(9/10)5

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yeni askerlik kanununda Cumhurbaşkanı'na askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45'inci maddeye şerh koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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