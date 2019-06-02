CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Başkanlığına kredi kartı mağdurlarını sevindirecek bir teklif sundu. Bulut, kredi kartı borç ve faiz sarmalında sıkışan vatandaşların mağduriyetlerinin saptanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis'te araştırma önergesi verdi.

Kaynak: haberinburada....