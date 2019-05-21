EYT'liler ile iftar yemeğinde bir araya gelen CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde oy pusulalarına EYT yazmamaları çağrısında bulundu. Çakırözer, “İstanbul seçimlerinde lütfen pusulalara