CHP’Lİ VEKİLLERDEN EYT’LİLERE 23 HAZİRAN ÇAĞRISI: OYLARINIZI HEBA ETMEYİN
EYT'liler ile iftar yemeğinde bir araya gelen CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde oy pusulalarına EYT yazmamaları çağrısında bulundu. Çakırözer, “İstanbul seçimlerinde lütfen pusulalara
CHP'li milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldiği EYT'lilere 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde oy pusulalarına EYT yazmamaları çağrısında bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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