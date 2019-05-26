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CHP’nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı

CHP’NİN İBB ADAYI EKREM İMAMOĞLU, CAMİ ÇIKIŞI YUHALANDI

Seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te ziyaretlerde bulunan Ekrem İmamoğlu, namaz çıkışı cami önünde toplanan kalabalık tarafından protesto edildi.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 13:20
Puan Ver : Chp’Nin İbb Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı(7/10)3

23 Haziran'da tekrar edilecek İstanbul seçimleri öncesinde adaylar programlarına son sürat devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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