23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için CHP'nin Büyükçekmece sahilinde açtığı seçim standa 2 ayrı saldırı düzenlendi. Bugün saat 16. 00 sularında bir grup saldırgan “Hepiniz teröristsiniz“ diye bağırarak stantta bulunan CHP'li kadınları sözlü taciz etti....



































