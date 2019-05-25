ÇİFTÇİLİK YAPAN ELEKTRİK MÜHENDİSİ, SERASINA KURDUĞU ÇUVALLI SİSTEM SAYESİNDE ÜRETİMİNİ ARTIRDI
Antalya'da çiftçilik yapan elektronik mühendisi, serasında çuvallar üzerinde biber yetiştirmeye başladı. Her bir çuvala 40 adet dikim yapan çiftçi, bu yöntem sayesinde dikim alanını 4 kat artırdı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan elektronik mühendisi bir çiftçi, serasına kurduğu çuvallar üzerinde biber yetiştirmeye başladı. Sınırları zorlayan üretimde mühendis, çuvalların içerisine doldurduğu perlitlerin içerisine çuvalların her birine 40 tane biber fidanı dikimi yaptı. Genç mühendis normalde bir dönüme 2 bin 500 biber fidesi dikilirken bu yöntem ile bir dönüme 40 çuval üzerinde 10 bin biber yetiştirdi....
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