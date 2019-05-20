Beşiktaş'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut Saka, aracının üzerine çıkarak 15 dakika boyunca polise direndi. Mesut Saka tüm uyarılara rağmen araç üzerinden inmeyince, aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesilirken, o anlar kameralara yansıdı....



































