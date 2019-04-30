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Çin’Den Türkiye’Ye Yapılan Yatırım Hacmi 6 Milyar Dolar Olacak
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ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE YAPILAN YATIRIM HACMİ 6 MİLYAR DOLAR OLACAK


Çin’den Türkiye’ye Yapılan Yatırım Hacmi 6 Milyar Dolar Olacak
Tarih : 30 Nisan 2019, 08:20
Puan Ver : Çin’Den Türkiye’Ye Yapılan Yatırım Hacmi 6 Milyar Dolar Olacak(10/10)6

Türkiye, yabancı enerji yatırımında rotayı Çin'e kırdı. Doğal gaz, elektrik ve maden sektörleri için yabancı yatırımcılara yönelik hazırlanan enerji yatırım rehberine Çince de eklendi. Çin'den Türkiye'ye yapılan yatırım hacminin 2021 yılında 6 milyar dolar seviyesine ulaşması amaçlanıyor....

















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