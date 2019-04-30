Türkiye, yabancı enerji yatırımında rotayı Çin'e kırdı. Doğal gaz, elektrik ve maden sektörleri için yabancı yatırımcılara yönelik hazırlanan enerji yatırım rehberine Çince de eklendi. Çin'den Türkiye'ye yapılan yatırım hacminin 2021 yılında 6 milyar dolar seviyesine ulaşması amaçlanıyor....



































