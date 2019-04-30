ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE YAPILAN YATIRIM HACMİ 6 MİLYAR DOLAR OLACAK
Türkiye, yabancı enerji yatırımında rotayı Çin'e kırdı. Doğal gaz, elektrik ve maden sektörleri için yabancı yatırımcılara yönelik hazırlanan enerji yatırım rehberine Çince de eklendi. Çin'den Türkiye'ye yapılan yatırım hacminin 2021 yılında 6 milyar dolar seviyesine ulaşması amaçlanıyor....
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