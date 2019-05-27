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Çin’in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!

ÇİN’İN YENİ TRENİ SAATTE 600 KM HIZ YAPACAK!

Çin, yeni geliştirdiği Maglev tren ile uçaklara meydan okuyor. Manyetik kaldırma teknolojisiyle sürtünmeyi ortadan kaldıran Maglev trenler, bu sayede geleneksel trenlerden çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 22:40
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China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) adlı şirket, geliştirdiği yeni Maglev trenini duyurdu. Manyetik kaldırma teknolojisiyle sürtünmeyi ortadan kaldıran maglev trenler, bu sayede geleneksel trenlerden çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor. Çin'in yeni maglev treni, bu noktada en iddialı örneklerden biri olarak öne çıkıyor....

















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