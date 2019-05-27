Çin, yeni geliştirdiği Maglev tren ile uçaklara meydan okuyor. Manyetik kaldırma teknolojisiyle sürtünmeyi ortadan kaldıran Maglev trenler, bu sayede geleneksel trenlerden çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor.

China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) adlı şirket, geliştirdiği yeni Maglev trenini duyurdu. Manyetik kaldırma teknolojisiyle sürtünmeyi ortadan kaldıran maglev trenler, bu sayede geleneksel trenlerden çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor. Çin'in yeni maglev treni, bu noktada en iddialı örneklerden biri olarak öne çıkıyor....



































